Secretaria de Saúde de Penedo apresenta Programa Humanus nesta quarta, 7 de julho

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo realiza a apresentação do Programa Humanus nesta quarta-feira, 07 de julho, a partir das 14 horas, na Casa da Aposentadoria, Centro Histórico da cidade.

O programa tem o objetivo de promover a qualidade de vida e a humanização Sistema Único de Saúde (SUS)

De acordo com a SEMS Penedo, desde o início da pandemia de Covid-19, os profissionais da saúde se desdobram no enfrentamento ao coronavírus, com muita dedicação o compromisso de zelar pela saúde dos penedenses.

A criação do Programa de Qualidade de Vida e Humanização no SUS, o Humanus, vai proporcionar experiências de valorização e cuidado aos colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde.

Por meio da humanização da assistência, o atendimento ao público será mais satisfatório, tanto para os profissionais como para os pacientes.

Com a pandemia de Covid-19, tem sido grande o esforço dos profissionais da saúde, mesmo com o risco de contágio, já que estão na linha de frente do combate à doença.

Ficando vulneráveis inclusive a problemas psicológicos, com dificuldade de lidar com suas próprias ansiedades, muitas vezes vivenciando ausência de sentido e propósito no âmbito profissional.

A partir disso, o programa Humanus busca promover experiências de valorização e cuidados com os profissionais de saúde de Penedo, conseguindo com isso também, melhorias no atendimento aos pacientes, com eficácia e empatia.

