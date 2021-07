Secretaria de Serviços Públicos de Penedo alerta sobre ato de vandalismo no Centro de Penedo

Lixo jogado nas ruas causa danos à cidade e a população

A falta de cooperação por parte da população é um problema enfrentado diariamente pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) de Penedo.

Mesmo com os protocolos e serviços de limpeza diários, frequentemente são encontradas lixeiras esvaziadas e entulhos descartados em locais impróprios nas ruas da cidade.

Ontem (22), a equipe da SEMSP deparou-se com um um ato de vandalismo na Avenida Floriano Peixoto que gerou indignação na maior parte da sociedade penedense. Ao longo da principal via de acesso ao centro comercial da cidade, muito lixo estava espalhado pelo chão, claramente retirado das lixeiras. Apesar do fato recente, esse tipo de situação tem sido frequente.

A Secretaria de Serviços Públicos de Penedo informa aos moradores que, ao presenciar essas cenas, disque 190 e denuncie. A SEMSP pede ainda que a população se conscientize e colabore com a limpeza da cidade, pois cuidar da cidade é uma missão de todos.

Por Janyelle Vieira – DECOM PMP