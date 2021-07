Secretaria Municipal de Saúde de Penedo divulga Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (5)

A Secretaria Municipal de Saúde de Penedo divulgou o Boletim Epidemiológico sobre a pandemia da Covid-19 desta segunda-feira (5).

Os dados mais recente mostram 4.491 casos confirmados da doença.

Desse total, 4.076 pessoas já se recuperaram após passarem pelos cuidados médicos. Além de 4.406 casos foram descartados.

Os números desta segunda-feira (5), também mostram que a Unidade de Referência em Síndromes Gripais atendeu 111 pessoas, com 62 pessoas sendo monitoradas e 322 casos que aguardam resultados de exames.

Foram coletados 24 exames para diagnóstico de Covid-19.

Além disso, 73 pessoas morreram em decorrência da pandemia no novo corona vírus em Penedo.

Com mais dois casos confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), sendp uma vítima residente no Bairro Senhor do Bonfim e outra no Bairro Dom Constantino.

A Prefeitura de Penedo informa também que a Unidade de Síndromes Gripais localizada na Avenida Wanderlei, nas proximidades do trevo da “Toca do Índio”, está funcionando de segunda a sábado, das 7h às 17h.

A população deve observar o distanciamento social como medida preventiva, da mesma forma que o uso de máscaras e a adoção de medidas de higiene, a exemplo de lavar corretamente as mãos e utilizar álcool 70%.

Vacinômetro

O total de pessoas imunizadas contra o coronavírus em Penedo até hoje é de 23.589 sendo que 7.403 já receberam a segunda dose da vacina.