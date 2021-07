Secretário de Saúde de Salvador não acredita em Carnaval ‘tradicional’ em 2022

O secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, fez previsões sobre a realização do Carnaval de 2022, nesta terça-feira (5), em entrevista ao programa Jornal da Bahia no Ar, da Rádio Metropole. Para o gestor, por uma perspectiva epidemiológica, o carnaval de rua não acontecerá.

O secretário ainda falou sobre o evento-teste, anunciado nesta segunda-feira (5) pela prefeitura. “Faremos com todo o controle: exigência de teste PCR, exigência do cartão de vacina com as 2 doses, uma serie de medidas para dar segurança ao evento.