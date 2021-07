Sede do Parnahyba é invadida e criminosos depredam e queimam documentos

Parnahyba, PI, 14 (AFI) – Na madrugada desta quarta-feira, a sede do Parnahyba foi invadida e vandalizada por marginais ainda não identificados. Equipamentos foram furtados e parte da estrutura de treinamento foi destruída.

Durante a ação, foram arrombadas a loja de produtos oficiais e a sala da presidência, onde foram encontrados inúmeros papeis revirados e queimados.

A AÇÃO

De acordo com o Presidente do Conselho Deliberativo do Parnahyba, João Medeiros, disse que Júlio Rezende, vigilante do Centro de Treinamentos, foi surpreendido, no início da manhã, com a vidraça da loja de produtos do clube quebrada. A bicicleta motorizada do funcionário foi levada,as foi recuperada uma hora depois.

Uma sanduicheira e canecas históricas da sala de relíquias foram furtadas. O veículo de transporte do caseiro foi encontrado abandonada no bairro São José.

Documentos que foram queimados na sala da presidência – Foto: Naã Furtado

POSICIONAMENTO DO CLUBE

O parnahyba disse que nenhum documento importante foi queimado ou perdido.

“Todas as prestações de conta e documentos importantes do clube estão guardadas em arquivos digitais e não estavam na sede do clube. Foi um furto qualificado no CT, que não tem vigia, e eles aproveitaram isso para invadir”, declarou o advogado Miguel Bezerra.

POLÍCIA FOI ACIONADA

O clube fez um Boletim de Ocorrência no 1° Distrito Policial e solicitou apuração de uma perícia criminal, que, segundo o clube, será feita nas próximas horas.