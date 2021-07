Sedetur Penedo abre cadastro para Guia ou Informante de Turismo

Confira na notícia documentos para cadastramento que encerra em 15 de julho

Decom PMP

Quem atua como informante ou guia de turismo em Penedo está sendo convocado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR).

A pasta lançou um edital para as pessoas que atuam na área com objetivo de ampliar o banco de dados do setor responsável por realizar ações voltadas para o melhor desenvolvimento do turismo em Penedo.

Os interessados deverão comparecer até o dia 15 de Julho na sede da SEDETUR, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 116, Centro Histórico, no horário entre 8 horas e meio-dia.

De acordo com o edital, quem quiser participar deve levar a documentação para o Departamento de Turismo da SEDETUR.

Cada informante/guia de turismo só poderá se inscrever uma única vez, preenchendo a ficha de cadastramento e a ficha do termo de autorização de uso de imagem (confira neste link).

Também precisa apresentar cópia do RG, do CPF, comprovante de residência e certificado de cursos voltados para Informantes de Turismo, feito no prazo dos últimos sete anos. Para os Guias de Turismo, é obrigatória a apresentação do número de cadastro.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP