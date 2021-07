Sedetur Penedo convoca donos de bares e restaurantes para compor Conselho de Turismo

Período de credenciamento dos empresários do setor será de 26 a 30 de julho

Decom PMP

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR) convoca donos de bares e restaurantes de Penedo para credenciamento de representantes do setor no Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do Município, o procedimento visa definir o titular e o suplente de bares e restaurantes penedense no COMTUR.

Credenciamento

Os interessados devem solicitar seu credenciamento no período de 26 a 30 de julho na SEDETUR – localizada na Rua Sete de Setembro, Nº 116, Centro Histórico – no horário das 8h às 12h, ou através do e-mail institucional turismosedetur@penedo.al.gov.br

O Conselho Municipal de Turismo foi criado pela Lei Municipal nº 1.514/2014, sendo composto por representantes de entidades públicas e da sociedade civil organizada.

O objetivo do colegiado é atuar como órgão deliberativo e de assessoramento para a implementar a política municipal de turismo, focada no desenvolvimento sustentável, social e ambiental.

Confira aqui o edital de convocação, com modelo da ficha para credenciamentos dos interessados

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP

Foto Antônio Fon – arquivo Prefeitura de Penedo