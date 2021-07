SEDETUR Penedo realiza 1ª oficina de atualização do Plano Municipal de Turismo

DECOM PMP

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR) da Prefeitura de Penedo realiza na Casa de Aposentadoria a 1ª oficina de atualização do Plano Municipal de Turismo.

A elaboração conjunta do planejamento visa alavancar o desenvolvimento turístico de Penedo, com base na troca de experiências e sugestões apresentadas nesta terça-feira, 27 de julho.

De acordo com o Diretor de Turismo da SEDETUR, Mark Vieira, o encontro contou com a presença do COMTUR – Conselho de Turismo de Penedo, formado por entidades locais ligadas ao setor em Penedo, além do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pedro Soares.

Também participaram representantes das comunidades e estudantes e profissionais do IFAL e UFAL, além da população em geral, cujo evento foi aberto ao público.

Treinamento

Para elaboração do novo Plano Municipal de Turismo, a SEDETUR está realizando uma consultoria com a turismóloga Silvana Barbosa, do Governo de Alagoas, atuando como facilitadora nesse processo.

O objetivo é promover o desenvolvimento sustentável de atividade turística e a união entre poder público, iniciativa privada e a comunidade, comprometidos com propósito único do desenvolvimento local.

Possibilitado com isso a atração de demanda turística para o município, tendo como consequência o aumento da rentabilidade econômica no setor.

Foi abordado durante esse primeiro encontro, que um dos fatores de grande importância na atualidade relacionado ao setor, é a vivência positiva e agradável no local de destino.

Ofertando aos seus visitantes produtos e experiências únicas. Um exemplo é o artesanato e as atrações culturais próprias da cidade, além da qualidade do serviços oferecidos.

Além disso, destaca-se a importância de acompanhar as estatísticas com relação ao turismo, como indicadores de desempenho, número de turistas provenientes do país e outros países, índice de satisfação do turista, dentre outros.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP