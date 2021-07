Seduc anuncia contratação temporária na Rede de Ensino de AL

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) anunciou na última sexta-feira (2) a contratação temporária de profissionais para a Rede de Estadual de Ensino do Alagoas. Ao todo, serão ofertadas 1.600 postos de trabalho em diferentes cidades do estado.

Há chances, por exemplo, para motorista de transporte escolar, agente educacional, professor e auxiliar de sala nas escolas indígenas e professor para os ensinos fundamental e médio.

O período de inscrições varia conforme e vaga e o processo seletivo será dividido em duas etapas, sendo o cadastro e a entrega da documentação, títulos e comprovantes de experiência na área desejada.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Seduc ou do Sigepro. Cada candidato só pode escolher uma vaga.

Confira os requisitos de cada posição

Você Pode Gostar Também:

As vagas de motorista são para atuação nas cidades de Maceió, Arapiraca e Rio Largo. Para concorrer, é preciso ter mais de 21 anos, escolaridade mínima de ensino fundamental incompleto, disponibilidade de 44h semanais, CNH com a categoria D e experiência comprovada em transporte escolar. As inscrições vão de de 5 a 7 de julho.

Já os interessados em concorrer às posições de agente educacional deverão se inscrever entre os dias 5 a 9 de julho e ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo e disponibilidade mínima de 30h semanais. Na função, o profissional irá atuar na manutenção da infraestrutura escolar e na alimentação escolar.

O mesmo período de candidatura se aplica às vagas de professor e auxiliar de escola indígena. No entanto, neste caso os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos e licenciatura em Pedagogia, Letras, Ciências Sociais, entre outras, conforme informações do edital. Ainda, é preciso apresentar uma carta de anuência da comunidade indígena onde a escola está localizada.

Por fim, as posições de professor temporário recebem inscrições entre 19 e 23 de julho. As vagas são para atuar nos últimos anos do ensino fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, por isso, é preciso ter mais de 18 anos, licenciatura plena e disponibilidade de 25 a 40h semanais.