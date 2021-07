Sefaz Alagoas publica edital de concurso com 35 vagas para auditor;

nscrições começam em 15 de julho até 18 de agosto; seleção será dividida em duas fases nos dias 23 e 24 de outubro

João Henrique Siqueira

O Governo de Alagoas publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (08), o edital do concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AL). As inscrições para o certame começam no dia 15 de julho e seguem até o dia 18 de agosto.

São ofertadas 35 vagas, distribuídas em 25 para os cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual, com média salarial de R$ 9.899,81, e 10 para Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual com remuneração inicial prevista de R$ 8.638,75, ambos com carga horária semanal de 40 horas.

As inscrições custam R$ 200. A taxa de pagamento tem data limite até 24 de agosto. O período para solicitar isenção de taxa ocorre de 15 a 29 de julho. Ao total, 28 vagas são de ampla concorrência e sete vagas destinadas às pessoas com deficiência. O interessado deve possuir nível superior em qualquer área de formação e estar em dia com as obrigações civis.

A seleção será dividida em duas fases, que serão realizadas nos dias 23 e 24 de outubro. A primeira etapa corresponde à prova objetiva, com 4 horas e 30 minutos de duração, e a segunda à prova discursiva terá duração de 3 horas, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A fase objetiva do exame será composta por 100 questões de conhecimentos básicos e 60 questões de conhecimentos específicos no qual o julgamento de cada item deve ser feito entre “certo” ou “errado”. Já na etapa discursiva, os candidatos terão dois estudos de caso para discorrerem a respeito.