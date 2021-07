Segunda vítima de acidente na Fernandes Lima morre no HGE

O motociclista José Cícero da Silva Santos, envolvido em um acidente na Avenida Fernandes Lima, na manhã dessa sexta-feira (23), morreu no Hospital Geral do Estado (HGE). De acordo com boletim médico do HGE, José Cícero faleceu por volta das 18h45. Foi a segunda vítima fatal da colisão, que também matou outro motociclista. Leia também:…

O motociclista José Cícero da Silva Santos, envolvido em um acidente na Avenida Fernandes Lima, na manhã dessa sexta-feira (23), morreu no Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com boletim médico do HGE, José Cícero faleceu por volta das 18h45. Foi a segunda vítima fatal da colisão, que também matou outro motociclista.

Há ainda uma terceira pessoa que ficou ferida e está internada no HGE. Trata-se de Quitéria Gonçalves de Amorim. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O suspeito, motorista de um Jeep Renegade, foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O Ministério Público de Alagoas (MPE/AL) pode pedir que o condutor do veículo de passeio seja denunciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar.

O motorista segue preso. A Justiça pode ou não decidir por sua soltura – mediante a pagamento de fiança – nas próximas horas.