Segundona: Após grande campanha na A3 técnico vai em busca de acesso com clube tradicional de SP

Americana, SP, 6 (AFI) – O Rio Branco de Americana, um dos clubes mais tradicionais do Interior de São Paulo está prestes a completar 108 anos de fundação no próximo dia 04 de agosto tenta se reerguer dentro das quatro linhas em busca de acesso à Série A3 do Campeonato Paulista de 2022.

E pensando em retornar à Série A3 após 03 anos quando foi rebaixado o Rio Branco vai disputar a Segunda Divisão Paulista Sub 23 e terá um reforço importante, mas será no comando técnico, o clube já havia anunciado o técnico Bira Arruda que realizou um grande trabalho no Barretos este ano,

“Em primeiro lugar quero agradecer a diretoria pela confiança em nosso trabalho e o grande objetivo é colocar o clube de volta à Série A3 de 2022 e para isso temos que trabalhar forte, pensando grande, pois só assim nos tornamos grande em busca de nosso objetivo que é realizar uma grande campanha e consequentemente o acesso”, disse o treinador.

TRABALHO INICIADO

E visando uma grande campanha Bira Arruda havia sido anunciado no último dia 30 de junho, mas já iniciou os trabalhos e comandou o Rio Branco no jogo treino diante da equipe sub20 da Ponte Preta na última sexta-feira e venceu por 2×1 e pode conhecer um pouco do elenco do Tigre que conta com 22 atletas que foram contratados mais alguns jovens das categorias de base.

“Foi um teste importante para comissão técnica poder conhecer um pouco mais o elenco e podemos rodar a equipe para que todos pudessem atuar para que já começamos a fazer uma avaliação para os resto da preparação visando a estreia na competição já que teremos pelo menos um mês e meio antes do início da Segundona”, disse técnico Bira Arruda.

O novo treinador chega ao Rio Branco após uma grande campanha no Barretos no Campeonato Paulista da Série A3, ele pegou a equipe na 11ª colocação com 02 derrotas e 01 vitória com apenas 03 pontos, mas com grande trabalho de Bira Arruda sua equipe chegou às quartas de final da competição.

O Campeonato Paulista Segunda Divisão Sub 23 terá início no dia 22 de agosto com 30 clubes divididos em 05 grupos com 05 equipes, o Rio Branco está no Grupo 03 juntamente com Itapirense, São Carlos, Mogi Mirim, Independente e Grêmio Sãocarlense seu adversário na estreia no Estádio Décio Vitta dia 22 de agosto.