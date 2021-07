Segundona: Com apoio de empresário, Matonense se prepara para o início da competição

Matão, SP, 13 (AFI) – Contando com total apoio do empresário Antonio Aparecido Galli, presidente de honra e sob o comando do experiente técnico Márcio Ribeiro, a Matonense vem se preparando para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub 23, com início previsto para o dia 22 de agosto.

Em preparativos visando a competição e numa série de quatro jogos amistosos, a SEMA fez seu primeiro jogo treino na semana passada, no CT do Mirassol, contra o time comandado pelo técnico Eduardo Baptista. Final: 1 a 0 para o Leão.

GOSTOU DO QUE VIU

Apesar do resultado, o treinador Ribeiro gostou da postura de sua equipe.

“Foi muito interessante o teste que fizemos contra uma agremiação do cenário brasileiro. Até porque, foi o nosso primeiro jogo treino, esperamos na sequência melhorar e encontrar mais entrosamento. Com a chegada de mais algumas peças estaremos prontos”, finalizou o comandante matonense que aguarda a vinda de um lateral direito, um volante, um meia e dois atacantes.

ELENCO E COMISSÃO TÉCNICA

A SEMA já conta no seu elenco com 18 atletas. Entre eles, os goleiros Léo, ex-Ferroviária, Gustavo, ex-Rio Preto e Guilherme que estava no Marília; os laterais Yuri, ex-Bandeirante e Caio Cristian, ex-Monte Azul, o zagueiro Gabriel Bahia, ex-Bandeirante, além do atacante Victor Hugo, vindo do Velo Clube. Com relação a comissão técnica, fazem parte ainda os profissionais Gilmar, auxiliar-técnico, o preparador fisíco, Guilherme e Marcelo, preparador de goleiros.

ESTREIA

Na Segundona Paulista, a Matonense está no Grupo 1, juntamente com o Catanduva FC, América, Internacional de Bebedouro, Fernandópolis e Taquaritinga. A estreia será em casa, no estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, contra o América. As equipes jogam entre em sí em turno e returno classificando-se para o mata a mata as duas melhores agremiações.

SELEÇÃO OLÍMPICA: Bruno Guimarães exalta Daniel Alves e importância do veterano dentro do grupo olímpico: “é um ídolo pra mim”