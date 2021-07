Segundona: Fernandópolis anuncia mais três reforços antes da competição

Fernandópolis, SP, 12 (AFI) – A diretoria do Fernandópolis anunciou a contratação de mais três atletas para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub 23, com início previsto para o dia 22 de agosto.

Sendo assim, vão fazer parte no time dirigido pelo técnico Júnior Paulista, o lateral esquerdo Garagau, que estava no Capivariano; o volante Caio Sorriso, vice-campeão da Série A3, pelo Primavera, além do atacante Kaio Felipe, este veio do Volta Redonda-RJ, com passagens pela base do Fluminense, Grêmio, Athlético-PR e Figueirense.

ESTREIA

Na Segundona Paulista, a Águia fernandopolense está no Grupo 1, juntamente com o América, Taquaritinga, Catanduva FC, Internacional de Bebedouro e Matonense. A estreia acontece fora de casa diante do Catanduva, no estádio Sílvio Salles. Os times jogam entre em si dentro da chave em turno e returno, classificando-se os dois primeiros colocados para o mata a mata. Antes da estreia no torneio, a Águia deverá realizar uma série de quatro jogos amistosos.

