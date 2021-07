Segundona: Grêmio Prudente anuncia atacante da base do Atlético-MG

Presidente Prudente, SP, 12 (AFI) – Nesta tarde de segunda-feira, o Grêmio Prudente acertou a contratação do atacante Lucas Soares Santos, mais conhecido como Lucas Mineiro.

O jogador de 22 anos é o 18° reforço para a disputa da Segundona do Campeonato Paulista.

TRAJETÓRIA

Ex-Votuporanguense, o atacante fez a base no Atlético-MG e disputou a Copa do Brasil, Copa Paulista e Série A3. Ele chega para reforçar um setor que tinha quatro nomes anunciados, visando a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão – quarto patamar estadual.

COMPETIÇÃO E ESTREIA

Grêmio Prudente estreia na Segundona no dia 22 de agosto, às 15h, em casa, contra o Vocem. Integram ainda a Chave 2: Assisense, Osvaldo Cruz, XV de Jaú e Santacruzense.

