Segundona: Grêmio Prudente define elenco e comissão técnica

Presidente Prudente, SP, 15 (AFI) – Mais um time que vai disputar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub 23, a partir do dia 21 de agosto, vai definindo seu elenco. Trata-se do Grêmio Prudente, que será dirigido pelo técnico Cidimar Aparecido Ernegas, mais conhecido como Alemão, que estava no Londrina-PR.

Esta é a primeira vez que ele atuará como técnico no estado de São Paulo, onde, até então, só tinha defendido times como atleta. Alemão, terá como auxiliar técnico Manoel Warta.

ESTREIA

Na Segundona Paulista, o Gavião Carcará, faz a sua estreia no dia 22, em casa, no estádio Paulo Constantino, o Prudentão, ás 15h, contra o Vocem, de Assis. Fazem parte ainda do Grupo 2, as equipes do Santacruzense, Osvaldo Cruz, Assisense e XV de Jaú.

ELENCO

Com jogadores vindo do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Ceará, Alagoas, entre outros está assim formado o elenco do Gavião.

Goleiros: Mandela e Léo Lopes

Laterais: Rodrigo Negueba, Leandro Cordova e Lukinhas

Zagueiros: Jacone e Luan Ferreira

Meias: Mariano, Iago Pereira, Matheus Bastos, Wallace, João Arthur e João Pedro

Atacantes: Felipe Sussai, Luan, Lucas, Neto e Lucas Mineiro.

