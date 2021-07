Segundona: Taquaritinga acerta com reforços que disputaram o Paulistão A3

Taquaritinga, SP, 12 (AFI) – Um dos destaques defendendo as cores do Rio Preto, no Campeonato Paulista da Série A3, o atacante Thiaguinho, 21 anos, é o novo reforço do Taquaritinga para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub 23.

Além dele vão defender o CAT, o zagueiro Diego Valim e o volante Moíses, que fizeram um bom campeonato na Série A3, também pelo time rio-pretense. Nesta temporada, o Leão será dirigido pelo técnico Carlinhos Alves que conhece muito bem a divisão.

GRUPO E ESTREIA

Na Segundona Paulista, o Taquaritinga está no Grupo 1, ao lado do América, Matonense, Internacional de Bebedouro, Fernandópolis e Catanduva FC. A estreia será fora de seus domínios, em Bebedouro, no estádio Sócrates Stamato contra a Internacional. Na chave, os times jogam entre em sí em turno e returno, classificando-se os dois melhores para o mata a mata.