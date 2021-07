Seleção brasileira vence a Alemanha por 4×2 na estreia nas Olimpíadas de Tóquio

O Brasil estreou com vitória nas Olimpíadas de Tóquio. A seleção venceu a Alemanha por 4 a 2, na manhã desta quinta-feira (22), com três gols de Richarlison e um de Paulinho.

O time do técnico André Jardine fez 3 a 0 ainda no primeiro tempo, o que dava a impressão que poderia devolver algo próximo a goleada histórica que o Brasil sofreu na Copa do Mundo de 2014, o famoso 7 a 1. No entanto, no segundo tempo, os brasileiros pecaram muito na finalização e viram os alemães diminuírem o placar e fazerem dois gols. Nos últimos minutos, Paulinho fez o 4º gol brasileiro, finalizando o placar.