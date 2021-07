Seleção brasileira vence a Arábia Saudita e avança em primeiro para as quartas de final

O Brasil venceu a Arábia Saudita por 3 a 1 pelo terceiro jogo da fase de grupos das Olimpíadas de Tóquio e com isso garantiu o primeiro lugar no grupo e avança para as quartas de final.

Matheus Cunha abriu o placar aos 16 do primeiro tempo, mas a Arábia buscou o empate, após cobrança de falta. O jogo seguiu empatado até os 30 do segundo tempo, quando Richarlison fez o primeiro dele. Já nos acréscimos, aos 48, o atacante marcou mais uma vez. Richarlison é o artilheiro do das Olimpíadas, com 5 gols.

A seleção brasileira agora aguarda a decisão do grupo C, que está no caminho do Brasil no chaveamento. A equipe de André Jardine pode enfrentar a Espanha, Austrália ou Argentina.