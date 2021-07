Selton Mello encanta seguidores ao mostrar foto com Dalton Mello de quando eram bebês

Selton Mello encantou os seguidores neste domingo (11) ao publicar uma foto ao lado do irmão Dalton Mello de quando eram bebês.

Foto: Reprodução/Instagram



“irmandade

-alá sua carinha, que demais ter um irmão

-kkkk tô vendo meio embaçado mas achando legal e tô querendo pular o berço e sair falando

-geminianus falastronius, é por isso

-e esse bico?

-capricornius velhusconius, é por isso

-kkk que bem louco tudo

-ah a gente vai ser artista

-que que é isso e como assim?

-nem nossos pais imaginavam mas seremos, é um lance pra gente sensível, estimula a a imaginação, ajuda o mundo espalhando encanto no lugar do espanto, é uma coisa espiritualmente nobre

-ata, então tô dentro

-vou começar o movimento, tô com uns planos aí

-kkk daora

-daqui uns anos a gente vai fazer uma série, um episódio apenas, mas vai caber um mundo inteiro e as pessoas vão viajar longe vendo a gente juntos

-kkkk legal mas falar é dificil, só tá saindo uns sons

-curte os sons, aproveita as etapas

-tô achando legal ter chegado

-eu mais ainda, a casa ficou mais bonita com você

-kkk demais

-bem-vindo ao mundo, irmão

-obrigado, não deixa nada de ruim acontecer comigo

-nunca, aqui é fechamento

-show

-vem comigo, no caminho eu te explico

-kkk tá

-bora pra estrada, bora com fé!

-bora com fé!”, escreveu.

Os dois contracenaram juntos recentemente no série Sessão de Terapia. Em entrevista ao Gshow, Dalton se emocionou ao falar da primeira vez que interpretaram irmãos na TV.

“Foi muito emocionante, bonito mesmo. Tem tantos anos que a gente fala disso, de trabalharmos juntos novamente, de promovermos um encontro especial, buscando uma peça ou um filme, algo forte e marcante. Então foi lindo, não só para a gente ali em cena, como para toda a equipe, profissionais que acompanham nossas carreiras e vidas. Foi um dia de gravação muito especial”, detalhou ao Gshow.