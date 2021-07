Sem atacantes, Criciúma finaliza preparação para encarar Fluminense na Copa do Brasil

Criciúma, SC, 26 (AFI) – Na tarde desta segunda-feira (26), o Criciúma-SC finalizou a sua preparação para um dos jogos mais importantes da equipe na temporada de 2021. Isso porque, depois de passar por Marília, Ponte Preta e América-MG, o time catarinense irá receber o Fluminense pela rodada de ida da oitavas de final da Copa do Brasil, no Estádio Heriberto Hülse, às 19h15 (horário de Brasília) desta terça-feira (26).

“Temos que jogar o nosso jogo. Vamos enfrentar uma grande equipe e com jogadores muito bons. É um jogo importante para o Criciúma, um jogo importante para dar sequência. É um campeonato diferente, são dois jogos. Então tem que ter inteligência e estratégia. É um jogo muito importante para nós. Temos que jogar da mesma maneira que foi contra o América-MG. Temos que competir e brigar por cada bola”, disse o técnico Paulo Baier, projetando um duelo duro.

Para a partida, o comandante não poderá contar com dois dos seus mais novos reforços que desembarcaram recentemente no clube para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C, competição no qual o Criciúma está brigando pela liderança do Grupo B com 17 pontos conquistados em nove jogos. São eles: os atacantes Luiz Paulo e Silvinho, que já aturaram nesta edição da Copa do Brasil por Madureira e CSA, respectivamente.

O confronto de volta das oitavas de final acontece já neste próximo sábado (31), às 16h30, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado das duas partidas, a classificação será decidida nos pênaltis.

CRICIÚMA – Gustavo; Alemão Teixeira, Rodrigo, Marcel Scalese e Hélder; Arilson, Dudu Vieira e Eduardo; Felipe Mateus, Hygor e Marcão. Técnico – Paulo Baier.