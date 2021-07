Sem atuar e incomodado no Sport, zagueiro interessa a rival do Brasileirão

Caxias do Sul, RS, 14 (AFI) – O Juventude busca se reforçar na defesa para o Campeonato Brasileiro. Segundo informações, o alvo parece atender pelo nome de Iago Maidana. O zagueiro não vive a melhor situação no Sport, após a renovação do empréstimo, e é observado pelo Ju. O jogador pertence ao Atlético-MG até 2022.

RENOVAÇÃO ACOMPANHADA DE LESÃO

Com o grande desempenho na temporada passada pelo Leão, inclusive como o artilheiro do time, Iago Maidana, junto do Atlético-MG, estendeu o vínculo do empréstimo. Ele não esperava, porém, que o novo ano seria tão atípico.

O zagueiro goleador se lesionou no Campeonato Pernambuco, mas tomou injeções para atuar na final do estadual, em troca do início do Brasileiro. O Sport foi derrotado nos pênaltis por 5 a 3, depois de empatar no agregado em 2 a 2.

Na terceira rodada, Iago tentou novamente acelerar o retorno e foi a campo. Ainda longe da forma física ideal, ele atuou em mais três partidas e decidiu se recuperar da forma correta.

“Foi uma escolha minha voltar antes porque tinha vontade de ajudar. Voltei com dor e isso acabou prejudicando, não só eu, mas a equipe. Acho que a medida que a gente vê que não vai conseguir dar o 100%, melhor recuar um pouco para recuperar e poder ajudar. Quero tratar a lesão com calma para não passar por cima de nenhuma etapa”, afirmou o zagueiro.

FORA DE CAMPO, TAMBÉM ESTÁ DIFCÍL

Há quase um mês, o presidente Milton Bivar e o vice-presidente do Sport, Carlos Frederico, renunciaram aos cargos e as eleições estão marcadas para esta quinta-feira. Quem assumir, pega um time na zona de rebaixamento e com salários atrasados.

COMPREENSIVO

O zagueiro Iago Maidana, porém, compreende o momento e fala que a situação do Leão, apenas com relação a pagamentos, já era prevista.

“É uma situação que eu particularmente nunca vivi. É algo que respinga, assim como qualquer tipo de crise. Incomoda um pouco.

A gente tenta passar uma forma de que no ano passado também foi assim, de que tem que entender que o Sport está se reerguendo. Tem atraso de salário, dois meses. Tinha atrasado o terceiro, mas sempre pagam antes de atrasar. É algo que a gente precisa entender do clube.”

Em um cenário crítico como esses, o Juventude tenta fazer uma aproximação e aguarda as definições dos próximos capítulos para negociar de fato.

O clube gaúcho é o 13º colocado com 13 pontos, seis acima do primeiro time na zona de rebaixamento e justamente o Sport (17°). No próximo domingo (18), o Ju tem clássico regional contra o Internacional às 20h30, no Beira-Rio.