Sem criatividade? Veja o que pode ajudar você!

Sentir-se sem criatividade, de vez em quando, é algo normal e que pode acontecer com qualquer pessoa. Porém, o problema surge quando essa falta de criatividade se torna recorrente e muito intensa. Aqui, nos deparamos com o chamado “bloqueio criativo“, que pode desgastar a rotina de muita gente.

Pensando nisso, fizemos este conteúdo com dicas e sugestões que podem lhe ajudar a estimular a criatividade e assim ter uma mente mais ativa e construtora. Acompanhe a seguir.

Está se sentindo sem criatividade? Veja as nossas dicas!

Como dito acima, sentir-se sem criatividade é algo muito comum, e faz parte do ser humano. Não é todo dia que acordamos com aquela “inspiração sem fim” para fazer algo. Isso pode estar relacionado a muitos fatores, como: cansaço, noite mal dormida, preocupações, doenças físicas, dentre outros.

Por isso, evite de ficar “se torturando” por não conseguir ser criativo ou inspirado em um dia. Isso passa, e a criatividade sempre voltará. Inclusive, existem formas de estimulá-la de maneira eficiente. Veja quais são:

1- Dê uma pausa e vá observar uma paisagem ou outro ambiente

Simplesmente dê uma pausa. Às vezes, a sua mente está “bloqueada” pelo simples fato de você ter saturado o seu cérebro. Ou seja, você cansou o seu foco e a sua fonte de ideias pode estar “fechada”.

Para reverter essa situação, levante-se da sua cadeira e vá olhar uma paisagem, mesmo que pela janela. Desconecte-se, por pelo menos 5 minutos, de tudo o que tenha a ver com o seu trabalho. Foque na luz do dia, no passarinho cantando, na árvore dançando com o vento… Enfim, desvie a sua atenção!

2- Use fotos para criar histórias em sua mente

Outra forma de buscar inspirações quando se sente sem criatividade é em fotografias. De preferência, fotografias que façam sentido para você e relembrem um momento importante.

Tente se lembrar do dia que viveu determinado acontecimento retratado na imagem. Tente resgatar os cheiros do ambiente, o clima, as sensações físicas… Reconte a história daquele dia, na sua mente.

3- Leia algum artigo novo ou ouça um podcast

Pare um momento o que você está fazendo e leia algo diferente. Ouça um podcast ou simplesmente abra um livro em alguma parte aleatória. Preste atenção na contagem da história, imagine-se naquela situação e pondere sobre o que você está lendo.

Isso provocará uma quebra de padrão na sua mente, fazendo com que você encontre novos rumos para as suas tomadas de decisão.

4- Assista vídeos de assuntos diversos

Assista vídeos sobre o assunto que você precisa criar algo novo, ou até mesmo conteúdos mais diversos. O importante é reativar a sua mente com materiais que sejam estimulantes e que trabalhem quase todos os sentidos: audição, visão, etc.

5- Escreva o que lhe vier à mente

Por fim, pegue um papel e uma caneta e simplesmente comece a escrever o que vier em sua mente. Vale colocar a palavra-chave do seu trabalho no topo e, a partir dela, descrever tudo que vem à sua mente, à medida que você vai escrevendo.

Vamos supor que você precisa ser criativo em um texto: escreva o tema central no topo de uma folha e vá, simplesmente, escrevendo qualquer coisa que vem à mente quando você olha para aquela palavra.

Assim você busca informações “escondidas” na sua memória e pode, no fim, encontrar algo valioso. Faça o teste!