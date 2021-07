Sem desfalques, António Oliveira pode preservar jogadores do Athletico para o duelo contra o Santos

Curitiba – O técnico António Oliveira terá força máxima à disposição no Athletico para o duelo contra o Santos, marcado para esta terça-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, décima rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o treinador não descartou a possibilidade de poupar alguns jogadores mais desgastados, como o zagueiro Thiago Heleno e o lateral Abner.

O treinador também não contará com o zagueiro Lucas Halter, mas este só retornará em 2022 por conta de uma grave lesão. Vale lembrar também que Abner e Santos se juntarão, logo após o confronto desta terça-feira, à seleção olímpica visando os Jogos de Tóquio.

“O nosso objetivo é claro e não vamos fugir dele. Disputar na terça-feira um jogo em um lugar que eu conheço bem, que é o Santos. É nisso que vamos nos focar. Já estamos pensando totalmente no duelo e criaremos uma estratégia para enfrentar um adversário poderoso”, analisou o comandante.

SITUAÇÃO

O Athletico está brigando ponto a ponto com o Red Bull Bragantino pela liderança do Brasileirão. O time paranaense tem os mesmos 19 pontos do Palmeiras e dois a menos do que o clube do interior paulista, mas tem uma partida a menos do que ambos os rivais. Na última rodada, bateu o Fortaleza por 2 a 1.

ATHLETICO: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Abner (Nicolas); Richard, Christian (Léo Cittadini) e Terans; Nikão, Vitinho e Matheus Babi. Técnico: António Oliveira.