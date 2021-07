Sem Patric e Maidana, Sport deve repetir time para quebrar sequência negativa no Brasileirão

Recife, PE, 02 (AFI) – Sem vencer há quatro jogos, o Sport busca a reabilitação no Brasileirão no confronto diante do Palmeiras, neste domingo, às 16h, no estádio Ilha do Retiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Umberto Louzer não poderá contar com o lateral Patric, que está em observação após sua esposa testar positivo para Covid-19. Já o também ala Sander e o zagueiro Maidana continuam vetados pelo Departamento Médico.

Com isso, a expectativa é que Umberto Louzer escale o mesmo time que ficou no empate sem gols diante do Santos. Devido à situação do clube, o treinador deverá evitar preservar alguns jogadores, caso de Thiago Neves e André. A dúvida é em cima de Trellez, que poderá aparecer entre os titulares.

“Tivemos pouco tempo para trabalhar. Então tentamos recuperar, e fazer pequenos ajustes para que possamos fazer um bom jogo e conseguir a vitória contra outra grande equipe, que é postulante ao título, que é o Palmeiras”, falou o treinador.

SITUAÇÃO!

O empate sem gols diante do Santos deixou o Sport ainda próximo da zona de rebaixamento. O time pernambucano entra na rodada com seis pontos, com uma vitória, três empates e quatro derrotas.

SPORT: Maílson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Junior Tavares; José Welison, Marcão Silva e Thiago Neves; Neilton, André e Everaldo. Técnico: Umberto Louzer.