Sem Réveillon: ‘não acredito que seja possível’, diz Secretário de Saúde da Bahia

Em entrevista para o Jornal A Tarde nesta segunda-feira (12), o secretário de saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, disse que não acha viável a realização de festas de fim de ano no estado. As comemorações estão suspensas desde março de 2020 em toda a Bahia e não há previsão de retorno.

O gestor ainda sugeriu que novas análises serão feitas cerca de 60 dias antes das duas datas comemorativas para definir a realização ou não das festas.

Evento teste

Apesar da declaração de Fábio Villas Boas, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, irá realizar um evento teste na capital baiana. Até então, as informações são de que ele será realizado no dia 29 de julho e contará com 500 pessoas.

A Prefeitura tenta ainda uma parceria com a Fiocruz para monitorar os participantes no pós evento. O objetivo é que os shows voltem a acontecer em breve na capital baiana.