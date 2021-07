Maiara deu o que falar nas redes sociais. É que a irmã de Maraisa apostou em um visual bem ousado para a “Live das Patroas”, que foi transmitida no canal da dupla sertaneja no último sábado (24). A cantora apostou em um vestido preto curtinho e de manga longa, com um decote que vai até o umbigo. Confira a foto abaixo: