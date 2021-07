SEMED Penedo entrega novos kits alimentação com a presença do Prefeito Ronaldo Lopes

O Prefeito Ronaldo Lopes acompanhou nesta quinta-feira, 29, a distribuição dos novos kits de merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), na Escola Municipal de Educação Infantil Lucia Nogueira Moreira.

A entrega de alimentos produzidos por agricultores de Penedo está reforçada com arroz, feijão, biscoitos dos tipos doce e salgado, leite, macarrão e sal.

Alguns itens adquiridos pela SEMED por meio de processo licitatório (óleo de cozinha, fubá, açúcar e extrato de tomate) ainda não foram incluídos nos kits porque a empresa entregou os alimentos, fornecimento que está sendo cobrado na forma da lei.

Os alimentos entregues aos pais ou responsáveis por estudantes da Semed e as crianças das creches compõem a merenda escolar e seriam consumidos durante os intervalos das atividades.

Com a suspensão das aulas presenciais devido a pandemia de Covid-19, a prefeitura de Penedo adotou a estratégia de repassar um kit por aluno matriculado, mantendo a assistência para crianças e estudantes da rede municipal.

De acordo com o Prefeito Ronaldo Lopes, com o avanço da vacinação da população penedense contra o coronavírus, a volta das aulas presenciais irão ocorrer de forma gradual, a partir de 13 de setembro.

Enquanto isso, as famílias continuarão a receber os kits de merenda escolar, com os novos compostos e os itens produzidos por agricultores penedenses, adquiridos por meio do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

“Entregaremos esses novos kits de alimentação em todas as creches e escolas de Penedo e continuaremos a auxiliar as famílias até o retorno das aulas presenciais, quando eles voltarão a ter essa alimentação nas unidades escolares”, destacou o Prefeito Ronaldo Lopes.

O evento também contou com a presença da Secretária de Educação Cíntya Alves e do Secretário Municipal da Fazenda, Luiz Alberto Nogueira Moreira, filho da Professora Lúcia Nogueira Moreira, homenageada com seu nome na unidade escolar.

Beneficiados

Iracema Morais Pereira, avó de um neto de três anos e responsável por pegar o kit alimentação que auxiliará sua família, afirmou que recebe os kits fornecidos pela SEMED desde o início da pandemia de Covid-19, o que tem ajudado muito com as despesas com alimentação, devido as dificuldades ocasionadas pelo coronavírus.

Outra beneficiada foi a jovem Maria Luana Santos de Almeida, mãe de uma menina de dois anos. Apesar de ser deficiente auditiva e também não poder falar, o sorriso em seu rosto demonstra a satisfação em garantir mais alimentos para sua família.

A entregas dos novos kits de alimentação escolar prosseguirão conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Educação.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Devysson Duarte- fotógrafo Decom PMP