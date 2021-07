SEMS Penedo conclui no sábado (10) segunda dose do Coronavac contra Covid-19

DECOM PMP

A Central de Vacinação contra Covid-19, localizada na Escola Estadual Ernani Mero funcionará no próximo sábado (10), para a aplicação da segunda dose do imunizante CoronaVac, a partir das 8h da manhã.

A imunização ocorre apenas para pessoas que não concluíram a vacinação e por isso entraram em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), para tomarem a segunda dose do CoronaVac.

De acordo com a SEMS, as pessoas que serão vacinadas no sábado estavam agendadas anteriormente para os meses de março e abril, época em que ocorreu o problema de falta de vacina nacionalmente.

No mês de maio, o Governo do Estado encaminhou as doses necessárias do CoronaVac para a conclusão das segundas doses, mas apesar da convocação das pessoas para a imunização, garantindo assim a conclusão do cronograma municipal, parte do público ficou sem receber a segunda dose, por não atender as convocações feitas.

Para concluir essa etapa, a SEMS criou uma lista de pessoas que faltavam receber a segunda dose, na qual os interessados deixaram o nome, por meio do contato prévio com o setor de vacinação contra Covid-19 da Prefeitura de Penedo.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP