Senac abre 400 vagas de cursos em toda Bahia; veja como se inscrever

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) abriu 400 vagas para cursos em toda a Bahia. As oportunidades são para as áreas de gastronomia, beleza, gestão, saúde e tecnologia da informação.

As inscrições são feitas presencialmente nas unidades de Salvador e nos municípios de Alagoinhas, Amargosa, Camaçari, Feira de Santana, Lençóis, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista.

Para a área de tecnologia, os cursos são para quem deseja aprender Excel, informática básica, CorelDraw e Photoshop. Já para atender a demanda do mercado, os cursos de gestão são para assistente administrativo, empreendedorismo digital e implantação de loja virtual. No campo de beleza também retornam para a agenda com capacitações para básico em escova, escova e modelagem, corte masculino e unhas de fibra.