Senac Bahia reabre vagas em cursos presenciais com valores a partir de R$ 60

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com oferta aberta para cursos presenciais em toda a Bahiacom data de início para agosto. Ao todo, são mais de 400 vagas para títulos dos segmentos de Gastronomia, Beleza, Tecnologia da Informação, Gestão e Saúde. O investimento fica entre R$ 60 reais e R$ 300 reais, a depender da carga horária.

As inscrições são feitas presencialmente nas unidades de Salvador e nos municípios de Alagoinhas, Amargosa, Camaçari, Feira de Santana, Lençóis, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Para mais informações o interessado deve entrar em contato pelo Whatsapp (71) 3186-4000.

Para quem quer empreender com gastronomia, o Senac oferece opções para títulos como salgados comerciais, sushi e sashimi, preparação de abará e acarajé, culinária vegetariana e preparo de pizzas. Além disso, para a capital, a instituição abre vagas para o curso de auxiliar de cozinha, no Pelourinho – o curso completo possui 360 horas.

Para a área de tecnologia, cursos para quem deseja aprender Excel, informática básica, CorelDraw e Photoshop. Já para atender a demanda do mercado, o Senac investe em gestão com as ofertas de assistente administrativo, empreendedorismo digital e implantação de loja virtual. Os cursos de Beleza também retornam para a agenda com capacitações para básico em escova, escova e modelagem, corte masculino e unhas de fibra.

Para seguir os protocolos de segurança, a quantidade de alunos foi reduzida em todos os cursos para respeitar o distanciamento social, de acordo com o espaço das salas, e todos os equipamentos dos cursos são de uso individual e descartáveis – como é o caso de luvas, aventais e toucas.



Confira os endereços das unidades que estão recebendo inscrições presenciais



Salvador

Senac Aquidabã – Rua J.J Seabra, nº 403, Baixa dos Sapateiros

Senac Pelourinho – Praça José de Alencar, Nº 13/19 – Pelourinho.

Senac Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, nº 1.109, Ed. Casa do Comércio, 11º Andar – Pituba

Interior