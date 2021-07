Sequelas da Covid: Universidade oferece fisioterapia gratuita; saiba mais

O centro universitário Estácio está oferecendo atendimento gratuito a pessoas de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, que ficaram com sequelas da Covid-19. As atividades serão realizadas pelos alunos do curso de fisioterapia, com monitoração dos professores.

Para Ana Caroline Silva de Freitas, coordenadora do curso, qualquer cidadão que tiver alguma sequela provocada pela covid-19 pode receber o tratamento, seja ela respiratória, motora ou neurológica.

“Esse paciente vai receber um tratamento individualizado, dependendo de qual sequela ele apresenta. O nosso propósito é que a pessoa tenha uma vida muito mais próxima do normal que ela apresentava antes da doença”, afirma a coordenadora Ana Caroline.

As sequelas do novo coronavírus vem ganhando alguns nomes por conta dos resquícios deixados pela doença; alguns deles são:

“Covid longa”,

“Covid persistente”,

“Covid-19 pós-aguda”,

“Síndrome pós-Covid”.

As sequelas causadas pela covid-19 demonstram a gravidade da doença, e por isso manter os cuidados como o uso de máscaras, utilização do álcool em gel nas mãos, evitar aglomerações; são medidas fundamentais para frear a contaminação, afirmam os especialistas.

Você Pode Gostar Também:

Principais sintomas causados pelas sequelas da Covid-19

Segundo especialistas de universidades dos Estados Unidos, do México e da Suécia, que analisaram dezenas de estudos sobre o tema com 48 mil pacientes que sofreram com o novo coronavírus, os cinco sintomas mais comuns da Covid prolongada, são elas:

Fadiga (58%),

Dor de cabeça (44%),

Dificuldade de atenção (27%),

Perda de cabelo (25%),

Falta de ar (24%).

Para participar do projeto na cidade de Ribeirão Preto em São Paulo, o morador pode entrar em contato pelo telefone (16) 3523-4185 ou comparecer à clínica, que funciona de segunda-feira a quinta-feira, das 16h às 19h, na Rua Abrahão Issa Halach, 980, no bairro Ribeirânia.

E então, gostou da matéria? Compartilhe com quem precisa saber disso!

Não deixe de ler também – Beneficiários receberão informações sobre a 5ª parcela do Auxílio Emergencial pelo Whatsapp.