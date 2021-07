Serasa: saiba como quitar as dívidas por R$ 100

Você quer quitas as suas dívidas com desconto? Saiba que o Serasa relançou um programa que você poderá chegar pagar R$ 100. Veja baixo como participar.

É esperado que com este feirão os descontos somados cheguem a R$ 12 bilhões. Este valor se refere a 14 milhões de dívidas em aberto.

A medida contará com 24 empresas participantes nesta edição e a expectativa é diminuir o número de inadimplentes.

“O propósito da Serasa é oferecer soluções para melhorar a saúde financeira da população e percebemos, pelo resultado dessa ação em 2020, que ela foi essencial para que milhões de brasileiros pudessem pagar as suas dívidas com ótimas condições. Já nesse momento tão difícil, acreditamos que a ação de R$100 é, novamente, uma excelente opção para que os brasileiros negociem suas dívidas por um valor que caiba no bolso e possam retomar o acesso ao crédito”, afirma Nathalia Dirani, gerente da Serasa.

Como participar

Para participar do feirão do Serasa é necessário acessar o site da campanha.

Para ter acesso as ofertas disponíveis, é necessário realizar o seu cadastro, que pode ser realizado em poucos minutos.

Feito isso, ao fazer login, com seu CPF e senha, será possível escolher as suas opções de negociação e melhor dia de pagamento.

Também é possível negociar:

Por meio do aplicativo da Serasa;

Ou no telefone 0800 591 1222;

Ou no WhatsApp (11) 99575-2096.

Se o seu nome estiver sujo, a empresa também deverá tirá-lo do cadastro de devedores após 5 dias úteis da negociação.

Caso você não pague o acordo, seu nome poderá ser negativado novamente.

Empresas participantes

Confira abaixo a lista das empresas que participam deste programa. 00

Ativos;

Atlântico;

Avon;

BMG;

Bradesco;

Calcard;

Casas Bahia;

Claro;

Colombo;

Crediativos;

Credsystem;

Digio;

Hoepers;

Itapeva;

Itaú;

MGW;

Pernambucanas;

Ponto Frio;

Recovery;

Renner;

Riachuelo;

Tribanco;

Vivo;

Zema;

Serasa e Score

O Serasa é uma empresa considerada “biro de crédito”. Pagar sua dívida por ser bom para ter o nome limpo, como também para sua saúde financeira com o aumento do score.

O score é um indicador que pode pesar, e muito, na hora de conseguir um empréstimo ou então aprovar um cartão de crédito.

