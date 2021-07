Sergipe-SE 0 x 1 Juazeirense-BA – Cancão de Fogo segura a pressão com dez e rouba a posição do Jipão

Aracaju, SE, 11 (AFI) – O Juazeirense-BA roubou a posição do Sergipe-SE no Grupo A4 do Campeonato Brasileiro Série D. O confronto direto foi 1 a 0 para o Cancão de Fogo com gol de Ian na primeira etapa e paredão na segunda. O time baiano precisou aguentar os últimos 45 minutos com um a menos.

O Sergipe-SE, então, cai para a terceira posição com 10 pontos. Um na frente do Retrô-PE, que só empatou com ASA-AL na rodada. O Juazeirense ganha a vice-liderança e fica dois pontos atrás do Itabaiana-SE (12 a 14). O primeiro colocado bateu o Bahia de Feira-BA por 1 a 0 também no domingo.

O GOL DA VITÓRIA

JIPÃO MELHOR, MAS CANCÃO NA FRENTE

Nos primeiros segundos, o Sergipe já assustou e mostrou que ia ser mais agressivo no início da partida. Com a posse, o Jipão criava, principalmente, pelos lados, enquanto o Cancão tentava na bola parada. Quando trabalhou com a redonda no chão, porém, foi ao gol.

Aos 30 minutos, o centroavante Kesley saiu da referência e, como um garçom, serviu Ian, que fez o facão para dentro da área. O ponta-direita chutou cruzado e o goleiro Igor espalmou, mas sem força. A bola foi para o fundo das redes.

O Jipão ainda buscou o empate com as jogadas laterais, mas foi aos vestiários atrás no placar. A notícia boa para a etapa final foi a expulsão de Patrik no último minuto. O meio-campista deu um carrinho em Doda e recebeu o segundo cartão amarelo.

ATAQUE X DEFESA? DEFESA!

Com um a menos e a vitória parcial, o Juazeirense recuou inteiro. Os 10 jogadores ficaram atrás do meio-campo para evitar o empate. Deu certo. O Jipão rodou, rodou e não marcou um golzinho.

Teve bola na trave, grandes defesas do Rodrigo Calaça, mas o gol mesmo, não saiu. As alterações do treinador Elias Borges não foram as melhores e o placar permaneceu 1 a 0 a favor do Cancão de Fogo. A defesa montada por Carlos Rabello garantiu os três pontos.

PRÓXIMOS JOGOS

O Sergipe, agora terceiro colocado, enfrenta o Atlético-BA para se recuperar na tabela. O jogo é sábado (17), no Carneirão, fora de casa.

O novo vice-líder Juazeirense recebe, no Adauto Moraes, o lanterna Murici-AL, também no sábado.