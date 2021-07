Série B: Adversário do Guarani reintegra atacante após “sumiço”

Brusque, SC, 03 (AFI) – O futuro de Garcez finalmente foi definido. Na manhã deste sábado, o Brusque anunciou que o atacante de 24 anos será reintegrado depois de “sumir” durante praticamente um mês.

Garcez parou de ir aos treinamentos a partir do dia 4 de junho e não comunicou a diretoria quadricolor. Depois de muita especulação, o Brusque entrou em um acordo com representantes do jogador.

“O Brusque Futebol Clube acredita no potencial do Atleta e deposita confiança no seu talento, constituindo importante ativo do Clube, motivos levados em consideração para a tomada desta decisão”, dizia parte do comunicado oficial.

Diante do longo período de inatividade, Garcez ainda não tem data certa para voltar a jogar. Sua última partida foi no dia 19 de maio, pelo Campeonato Catarinense.

Ex-Maranhão-MA, Ferroviário-CE, Juventude-MA e Doce Mel-BA, Garcez chegou ao Brusque no ano passado. Até aqui, com a camisa quadricolor, o atacante disputou 33 partidas e marcou sete gols.

Ainda sem Garcez, o Brusque vai até Campinas neste domingo enfrentar o Guarani, às 11 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, pela nona rodada da Série B.

CONFIRA NA ÍNTEGRA A NOTA DO BRUSQUE SOBRE GARCEZ

Conforme noticiado anteriormente, na data de 04/06, o atleta Maurício Garcez de Jesus se afastou das atividades profissionais junto ao Brusque Futebol Clube, sem prévia ciência e concordância do Clube, que buscou resguardar os seus direitos.

Após amplo diálogo com os representantes do Atleta, as partes concluiram que o mesmo deve retornar as suas atividades junto ao Clube, para cumprimento do seu Contrato Especial de Trabalho Desportivo, com vínculo contratual/federativo até 2024, na forma que prevê a legislação.

O Brusque Futebol Clube acredita no potencial do Atleta e deposita confiança no seu talento, constituindo importante ativo do Clube, motivos levados em consideração para a tomada desta decisão.

O atleta passará por período de readaptação e reintegração ao elenco, até que tenha condições de jogo. O Brusque Futebol Clube deseja um bom retorno ao Maurício Garcez.