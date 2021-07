Série B: Apesar do embalo, técnico do Brusque rememora: ‘Primeiro objetivo é a permanência’

Brusque, SC, 30 (AFI) – O Brusque tem boa oportunidade para se aproximar do G4 no Campeonato Brasileiro Série B. Enfrenta o lanterna (20°) Confiança, em casa, às 21 horas do sábado e está invicto há três rodadas. Jerson Testoni, porém, enxerga diferente.

Antes do duelo, o treinador comentou sobre a expectativa e a sequência com três jogos consecutivos no Augusto Baer. O Quadricolor está em nono com 20 pontos e, o quarto colocado, CRB tem 24.

‘CONFRONTO DIRETO’?

O Confiança é o último colocado e tem apenas duas vitórias, até o momento. São dez pontos, em 14 rodadas, a metade do Brusque. Mesmo assim, o comandante não quer saber de moleza.

“Sempre colocamos em pauta para os nossos atletas que todo jogo é muito difícil e competitivo, e no sábado não será diferente, é um jogo com confronto direto nosso, pois o nosso primeiro objetivo é a permanência, a manutenção na Série B.”

É BOM NÃO PERDER, NÃO É?

Nas últimas partidas, o Quadricolor venceu duas, contra Botafogo por 2 a 0 e Vila Nova por 1 a 0, e empatou uma contra o líder Náutico em 1 a 1. Para alguém que tem como “primeiro objetivo” a permanência, nada mal, e Jerson Testoni sabe da importância.

“Tenho certeza que vamos fazer um jogo bem consistente. Acho que a equipe pegou confiança nesses últimos três jogos com resultados positivos e vamos impor o nosso ritmo dentro da nossa casa e ir muito forte em busca do nosso objetivo que é a vitória.”

APROVEITAR EM CASA

Além do Confiança, o Brusque recebe, no Augusto Baer, o Coritiba e o Cruzeiro, em sequência, antes de viajar a Alagoas para visitar o CRB. Apesar do campo “neutro”, o time catarinense tem três vitórias, um empate e uma derrota no estádio.

“A sequência é importante, dentro da nossa casa somos muito fortes, conhecemos bem o nosso gramado, nosso estádio, então temos que tirar proveito disso. Apesar que sempre falo que todos os jogos são campo neutros sem a presença do torcedor, infelizmente, mas vamos procurar pontuar bastante para chegar o mais rápido no nosso objetivo que é a permanência nessa Série B.”