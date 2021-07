Série B: Após derrota na estreia, treinador despista sobre reforços no Remo

Belém, PA, 09 (AFI) – Felipe Conceição não teve a estreia que esperava no Remo com a derrota para o Vila Nova, por 1 a 0, em Belém. Uma das perguntas ao treinador na coletiva foi sobre a necessidade de reforços.

Para evitar qualquer conflito com os jogadores do atual elenco, Felipe Conceição adotou uma postura cautelosa. O treinador disse que seu foco está em trabalhar com o que tem em mãos neste momento.

“No momento, o que me cabe é trabalhar bem esses atletas, é fazer a equipe crescer. Tem poucos dias com esse elenco, sei que com o trabalho todos vão crescer. Lógico que temos que estar atentos ao mercado, mas o meu foco total é aqui dentro. É desenvolver esse time, é trazer confiança”, despistou Conceição.

A situação do Remo no Campeonato Brasileiro da Série B é preocupante. Sem ganhar há sete partidas, o Leão vem de três derrotas seguidas e amarga a lanterna, com sete pontos.

O time azulino, que tem uma partida a menos, volta a campo na quarta-feira, contra o Brusque, novamente no Baenão, pela 11ª rodada da Série B.