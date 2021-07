Série B: Após empate heroico, Sampaio Corrêa começa preparação para enfrentar o Coritiba

São Luís, MA, 15 (AFI) – O Sampaio Corrêa está voltando para São Luís com um ponto na bagagem, após o empate em 2 a 2 diante do Vitória, no Estádio Barradão. Tricolor chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas foi buscar a igualdade no fim da partida com gols de Ciel.

Antes de voltar para casa, o grupo Tricolor realizou um treino físico na academia do hotel, já adiantando os trabalhos de preparação para o próximo compromisso pela Série B, na sexta-feira, contra o Coritiba. No período da tarde, a delegação pegou um voo direto de Salvador para São Luís.

NOME DO JOGO

Ciel celebrou a grande atuação que teve na noite ao marcar os gols de empate da Bolívia.

“Estava precisando muito desses gols. Conversei com Jesus e ele me abençoou no momento certo. Saímos perdendo no primeiro tempo, mas eu disse no vestiário que iríamos empatar, e quem sabe até virar a partida. Fomos felizes em duas bolas, e o grupo está de parabéns pelo ponto conquistado, porque é muito difícil enfrentar o Vitória no Barradão”, declarou o camisa 99.

PREPARATIVOS PARA A RODADA

Nesta quinta-feira, o grupo Tricolor se reapresenta no CT José Carlos Macieira, às 15h00, para fazer o único treino com bola antes da partida contra o Coritiba no Estádio Castelão.

