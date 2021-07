Série B: Após entrar no G4, Claudinei Oliveira garante ‘oportunidade para todos’ no Avaí

Florianópolis, SC, 29 (AFI) – Com a vitória por 1 a 0 diante do Remo, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Avaí entrou no G4. O técnico Claudinei Oliveira creditou o feito à força do elenco e prometeu que as chances continuarão sendo dadas a todos os jogadores.

“É importante você manter todos os jogadores mobilizados, sabendo que são importantes. O Modesto no banco, sabe que pode entrar, assim como Gustavo e Gabriel.

Quem está entrando está resolvendo, como Valdívia, Renato, Júnior Dutra. Todos são importantes e terão oportunidades”, garantiu.

SEM EMPOLGAÇÃO

Com o resultado desta última quarta-feira, o Avaí chegou a 25 pontos, na terceira colocação. Mesmo assim, Claudinei alertou que o time não pode se empolgar e precisa continuar evoluindo.

“Estávamos há muito tempo esperando esse jogo atrasado com o Remo e buscamos a vitória com organização, sem oferecer tantas oportunidades.

É uma boa pontuação, mas não podemos nos empolgar e achar que está tudo uma maravilha. Temos que continuar trabalhando porque o que vale mesmo é estar no G4 na última rodada”, destacou.

PREPARAÇÃO

Agora, o Avaí segue preparação visando o Vitória, no sábado, às 16h30. A partida é válida pela 15.ª rodada e será realizada no Barradão, em Salvador (BA).

Os adversários estão na luta contra o rebaixamento e somam 12 pontos na 15ª colocação, duas acima do Z4.

