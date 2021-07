Série B: Após lesão de Kieza, Náutico negocia com ex-artilheiro do Sampaio Corrêa

Recife, PE, 26 (AFI) – Com a lesão de Kieza, o Náutico está atento no mercado para buscar um substituto para a sequência do Campeonato Brasileiro Série B. O alvo da vez é Caio Dantas, que foi artilheiro da Série B em 2020, pelo Sampaio Corrêa, com 17 gols.

O jogador está no Guangzhou City, da China, desde janeiro. Caso a negociação evolua, o Náutico só pode oficializar a partir de 1º de agosto, quando a janela de transferências internacionais é aberta. O técnico Hélio dos Anjos já revelou que o time precisa de uma opção para o setor, que agora só conta com Guillermo Paiva.

“Precisamos de reposição urgente, principalmente em relação a Kieza. É duro dizer isso, mas eu perdi uma das principais referências. Eu perdi uma das pessoas mais envolvidas com a causa do Náutico“, lamentou o treinador.

KIEZA FORA

O experiente jogador sofreu uma total lesão no ligamento do tendão do tornozelo esquerdo. Kieza terá que passar por cirurgia e ficará de molho entre quatro e seis meses para se recuperar e voltar a jogar.

A lesão aconteceu no último sábado durante o empate do Náutico, por 1 a 1, com o Brusque, pela 14ª rodada. Foi do atacante o gol dos pernambucanos nos Aflitos.

LÍDER DA SÉRIE B

O Náutico lidera a Série B com 30 pontos. Na sexta-feira, o Timbu visitará o vice-líder Coritiba às 20 horas no Couto Pereira.