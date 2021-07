Série B: Após sete jogos, Remo volta a vencer, mas não é hora de comemorar: ‘Foco na Ponte’

Belém, PA, 16 – Após uma série negativa, o Remo enfim venceu no Campeonato Brasileiro Série B. De virada, superou o Brusque por 2 a 1, em casa, pela 11ª rodada. O foco, porém, já nem é comemorar o triunfo, e sim projetar o próximo duelo. É esse o pensamento de Igor Fernandes. Titular na lateral-esquerda, ele quer atenção total no compromisso deste fim de semana.

“Enfim vencemos. Fomos superiores e agora a vitória veio. Foi importante, precisávamos. O grupo está trabalhando ainda mais, está ainda mais focado. É foco na Ponte, eles têm um time bom, com jogadores de muita qualidade. Sabemos que temos mais um compromisso difícil pela frente”, afirmou o camisa 6, que chegou após fazer o Paulistão na Ferroviária.

‘AGORA É BUSCAR A SEQUÊNCIA’

Igor Fernandes quer continuar somando minutos com a camisa do Remo, mas agora com uma sequência positiva. Desde que chegou e assumiu à titularidade. Jogou 619 dos 630 minutos do Leão.

“A gente estava incomodado, a vitória não vinha. Em alguns jogos vacilamos muito, já era para ter vindo a vitória. Agora ele enfim veio, mas já estamos focados na Ponte. Agora é buscar a sequência de resultados positivos pelo Remo”, finalizou Igor Fernandes.

Ponte Preta e Remo medem forças neste sábado, às 18h30, no Moisés Lucarelli pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time paraense está na 15ª colocação com 10 pontos, enquanto a Macaca, na 18ª tem nove. Confronto direto na parte de baixo da tabela. Vale lembrar que o Remo teve um jogo adiado contra o Avaí, pela quinta rodada, por conta de uma forte chuva em Santa Catarina.