Série B: Autor de dois gols, Renato projeta terceiro acesso com o Avaí: ‘Temos totais condições’

Florianópolis, SC, 20 (AFI) – Autor de dois gols na contundente vitória do Avaí sobre o Cruzeiro, por 3 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o meia Renato exaltou a força do elenco e projetou um novo acesso à elite. O jogador de 31 anos, que teve participação nos dois últimos acesso, em 2016 e 2018, ressaltou, porém, que será uma tarefa difícil.

“Temos jogadores no banco que sem dúvida podem jogar como titular. É um elenco forte que soube assimilar a dificuldade da Série B. O trabalho e dedicação no dia a dia tem nos ajudado muito.

Temos totais condições de repetir os dois acessos recentes. É muito difícil, mas pelo elenco que temos, podemos brigar e com certeza vamos atrás desse objetivo”, garantiu Renato, que começou a partida diante do Cruzeiro com reserva.

SEQUÊNCIA EM CASA

O Avaí agora tem três confrontos em casa contra Operário-PR, Brasil de Pelotas-RS e Remo. Para Renato, não há jogo fácil, mas que o Avaí precisa ter uma postura ofensiva como mandante.

“Não tem jogo fácil na Série B, independente de ser em casa ou fora. Mas como mandantes, precisamos ir para cima e temos totais condições de buscar o resultado. Serão três jogos que podem nos colocar lá em cima, em uma posição bem confortável”, projetou.

PREPARAÇÃO

A partida diante do Operário-PR será na quinta-feira, às 21h30, pela 13ª rodada. Nesta terça-feira, o técnico Claudinei Oliveira já iniciou os treinamentos com o elenco, que está invicto há seis partidas, com quatro vitórias e dois empates. O time ocupa a sétima colocação com 18 pontos, dois a menos do que o CRB, que fecha o G4.