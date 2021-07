Série B: Avaí anuncia retorno de goleiro que estava no Santos

Florianópolis, SC, 02 (AFI) – Poucos dias depois de liberar Lucas Frigeri para o CSA, o Avaí acertou o retorno de um goleiro conhecido pelo torcedor. Na noite desta sexta-feira, o clube anunciou a contratação de Vladimir.

O “novo” reforço defendeu o Leão em 2019, quando viveu momentos bons e ruins. Depois de ser campeão catarinense no primeiro semestre, Vladimir foi rebaixado para a Série B do Brasileiro com uma campanha ridícula na elite. Foram apenas 20 pontos conquistados.

“Em 2019 tive um dos anos mais importantes da minha carreira. Com a camisa do Avaí fui campeão catarinense e me destaquei em diversos jogos do Brasileirão. Criei uma identificação tão grande com a torcida do Leão e com a cidade de Florianópolis que não demorei muito a aceitar a proposta apresentada pela diretoria. Estou muito feliz”, comemorou Vladimir.

Vladimir, de 31 anos, tinha contrato com o Santos até dezembro, mas não vinha sendo aproveitado por Fernando Diniz e acabou conseguindo a rescisão, ficando livre para definir seu próprio futuro.

Revelado na base do próprio Santos, Vladimir disputou 72 partidas com a camisa alvinegra, sendo que apenas quatro delas foram na atual temporada. A última vez que o goleiro esteve em campo foi no dia 25 de abril.

No Avaí, Vladimir chega para brigar por uma vaga no time titular com o experiente Gledson, mas, devido ao longo período sem jogar, deve amargar o banco de reservas no início da segunda passagem.