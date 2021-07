Série B: Avaí apresenta goleiro Vladimir, ex-Santos: “Quero o acesso à Série A”

Florianópolis – O dia foi de novidades no Avaí. O clube catarinense apresentou, nesta segunda-feira, o goleiro Vladimir, ex-Santos, que retorna ao clube que defendeu na temporada 2019 e por quem conquistou o título estadual.

O atleta retorna à Ressacada após encerrar seu contrato com o Santos, clube em que iniciou a carreira profissional em 2009. Aos 31 anos, o goleiro assume novamente a camisa 89, alusiva ao ano em que nasceu e que usou em sua primeira passagem.

O executivo de futebol do Avaí, Marco Aurélio Cunha, fez a apresentação do atleta e deu as boas vindas, desejando um ótimo retorno ao goleiro. “Temos o grande prazer de reapresentar o Vladimir, que já tem um histórico importante no clube. Esperamos que ele volte a ser muito feliz aqui no Avaí”, afirmou o dirigente.

Após receber e vestir o Manto Avaiano, Vladimir ressaltou seu foco em ajudar o clube no retorno à elite do Campeonato Brasileiro. “Todo atleta profissional deve buscar o ápice. E hoje, nosso maior objetivo é o acesso à Série A. Chego aqui para ajudar da melhor maneira possível, dentro e fora de campo, para que possamos dar muitas alegrias à nação avaiana”, disse.

O goleiro sabe que vai ter de lutar pela titularidade com o atual titular Gledson e confia demais no resultado final do trabalho. “Temos plenas capacidades de conseguir o acesso, nosso elenco é bom, e no final do ano nós vamos estar comemorando muito com a torcida”, completou Vladimir

ESCOLHA PELO LEÃO!

Apesar de ter recebido sondagens de outros clubes, o atleta explicou sua escolha pela Ressacada. “O Avaí se tornou minha casa também, optei em retornar porque aqui fui muito feliz pessoal e profissionalmente. O clube e a torcida me abraçaram, então tenho todo esse respeito e admiração pelo Avaí.”

Vladimir foi regularizado o BID nesta segunda-feira e está à disposição do técnico Claudinei Oliveira. O time catarinense encara o Confiança nesta terça-feira (13), no Estádio da Ressacada, às 19h. A partida é válida pela 11ª rodada da Série B.