Série B: Avaí quer usar instabilidade do Cruzeiro para encostar no G4

Florianópolis, SC, 15 (AFI) – Sem perder há cinco jogos, o Avaí quer manter a boa fase a aproveitar a instabilidade do Cruzeiro para continuar subindo na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam no sábado, às 16h30, no Mineirão, pela 12 rodada.

Nas últimas cinco partidas, o Avaí acumula três vitórias – CRB (1 a 0), Londrina (3 a 1) e Confiança (3 a 1) – e dois empates – Botafogo (1 a 1) e Ponte Preta (0 a 0) -, retrospecto que tirou o time das últimas posições e recolou na briga pelo G4.

Um dos mais experientes do elenco, o meia Renato elogiou o Cruzeiro, mas quer o Avaí aproveitando a instabilidade do adversário para pontuar fora de casa.

“Agora temos o Cruzeiro pela frente, uma equipe forte, com bons jogadores, mas que não vive o seu melhor momento. Temos que aproveitar essa instabilidade, fazer o nosso jogo e buscar a vitória”, disse o jogador.

“Estamos vivendo uma boa sequência que nos colocou na parte de cima da tabela e, agora, o foco é manter esse ritmo e continuar evoluindo para chegar ao G4. A Série B está muito disputada e qualquer ponto somado com certeza vai fazer a diferença lá na frente”, completou.

O Avaí é o nono colocado da Série B com 15 pontos conquistados. Está a quatro pontos do Goiás, primeiro time no G4 da competição.