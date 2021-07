SÉRIE B: Botafogo e Ponte Preta perdem; Cruzeiro entra na zona de rebaixamento e Guarani fica em 3º

Campinas, SP, 20 (AFI) – Cinco jogos movimentaram, nesta terça-feira, a abertura da 13ª rodada do Brasileiro Série B. Destaque para as vitórias do Goiás, que entrou no G-4, e do Remo, que chegou ao terceiro jogo consecutivo triunfando. O Esmeraldino bateu o Botafogo por 2 a 0, no Nilton Santos. Já em Belém, o Leão venceu o Cruzeiro por 1 a 0. Em duelo direto contra o rebaixamento, o Vitória venceu a Ponte Preta por 1 a 0. Já Londrina e Confiança, e Guarani e Sampaio Corrêa ficaram no 0 a 0.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão

online pelo PLACAR AO VIVO e também depois

com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI –

tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE B !

RAPOSA NA DEGOLA!

No Baenão, em Belém, o Remo derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, com gol marcado por Victor Andrade ainda nos primeiros 45 minutos. Após o triunfo, o Leão Azul chega aos 16 pontos, ganha três posições, e está em 11º. Já a Raposa entrou na zona de rebaixamento, em 17º, com 11.

FOGÃO PERDE MAIS UMA!

Em confronto no Nilton Santos, o Goiás derrotou o Botafogo por 2 a 0, gols de Rezende e Alef Manga, e chegou ao G-4. A equipe goiana está com 23 pontos, na quarta colocação do campeonato. O Fogão é o 14º, com 13.

Remo bateu o Cruzeiro nesta terça-feira

TUDO ZERADO!

No Estádio do Café, Londrina e Confiança empataram sem gols em confronto parelho. Resultado que mantém as duas equipes no Z-4 da Série B. O Tubarão está em último lugar, com nove pontos conquistados. Já o Confiança está em 18º, com dez pontos.

Guarani e Sampaio Corrêa empataram sem gols em confronto no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Com o empate, o time paulista permanece na terceira colocação, com 23 pontos. Já a equipe do Maranhão está em sexto, com 20 pontos somados.

E AGORA, PONTE?

O Vitória venceu a Ponte Preta, por 1 a 0, e encerrou a sequência de sete jogos sem triunfar na Série B. Pablo marcou o único gol da partida realizada nesta terça-feira (20), no Barradão, válida pela 13ª rodada da competição. Com o resultado, o Rubro-Negro chega aos 12 pontos e assume a 15ª colocação, saindo da zona de rebaixamento. Já a Macaca permanece em 19º, com nove pontos conquistados.

CONFIRA OS JOGOS DA 13.ª RODADA DA SÉRIE B:

TERÇA-FEIRA

Botafogo 0 x 2 Goiás

Guarani 0 x 0 Sampaio Corrêa

Londrina 0 x 0 Confiança

Remo 1 x 0 Cruzeiro

Vitória 1 x 0 Ponte Preta

QUARTA-FEIRA

16 horas

Vila Nova x Brusque

21h30

Náutico x Brasil-RS

CSA x Vasco

QUINTA-FEIRA

19 horas

Coritiba x CRB

21h30

Avaí x Operário