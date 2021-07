Série B: Brasil acerta com ex-técnico de time da Série C para gerente de futebol

Pelotas, RS, 14 (AFI) – Com apenas uma vitória em 11 jogos, o Brasil de Pelotas definiu o nome do seu novo gerente de futebol para a sequência da temporada: ele é Hélio Vieira, que recentemente era técnico do São José na Série C, mas que acabou sendo demitido após sequência negativa de resultados.

Segundo informações do repórter Fernando Monassa, da Rádio Pelotense (AM 620), Hélio deverá chegar nos próximos dias em Pelotas para iniciar o trabalho na nova função. Em contrapartida, Fernando Leite, que vinha exercendo o cargo de gerente de futebol, será desligado do quadro funcionários.

FELIPÃO DARÁ NOVAS OPORTUNIDADES À JEAN PYERRE

Na zona de rebaixamento, o time gaúcho não tem tido sorte e competência na Série B. Tanto é que aparece na décima oitava posição com oito pontos. Em 22 jogos, o time Xavante venceu apenas uma vez, empatou cinco e perdeu outras cinco.

Quem está com a ‘corda no pescoço’ é o técnico Cláudio Tencati, que está cada vez mais próximo de ser desligado do clube. Muitos davam como certa sua saída já na última semana, mas ele seguiu no cargo.

O Brasil de Pelotas volta a campo no sábado para enfrentar o Vitória, às 11 horas, no Bento Freitas, em Pelotas. Só a vitória interessa ao time gaúcho para seguir na briga para deixar as últimas posições.