Série B: Brasil de Pelotas acerta com ex-meia do Goiás e Botafogo

Pelotas, RS, 15 (AFI) – Reformulando seu elenco para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série B, o Brasil de Pelotas confirmou nesta quinta-feira a contratação do meia Renatinho para a sequência da temporada. Ele inclusive já posou com a camisa Xavante.

Renatinho vinha defendendo o Botafogo-SP no Campeonato Brasileiro da Série C. Aliás, apesar do contrato vigente, o jogador não vinha sendo utilizado pelo técnico Argel Fuchs. A ausência dos jogos fez com que o jogador pedisse sua rescisão contratual, o que aconteceu no início de julho.

O jogador tem 29 anos e acumula experiências também no Botafogo-RJ, Paraná, Goiás e Avaí. Ele chega com a responsabilidade de ser um homem com poder de criação e que sirva os atacantes para fazer gols.

Aliás, o Brasil de Pelotas precisa de gols e vitórias para deixar a penúltima posição da Série B com apenas oito pontos. O time gaúcho tem apenas uma vitória, cinco empates e cinco derrotas até agora.

O time voltará a campo no sábado para enfrentar o Vitória, às 11 horas, no Bento Freitas, em Pelotas.