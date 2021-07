Série B: Brasil de Pelotas acerta com ex-técnico de XV de Piracicaba e Santo André

Pelotas, RS, 31 (AFI) – O Brasil de Pelotas acertou na manhã deste sábado a contratação do técnico Cléber Gaúcho. O treinador chega para dar sequência ao trabalho de Cláudio Tencati, demitido após empate, por 1 a 1 com o Avaí, na última rodada da Série B. A informação é EXCLUSIVA do repórter Kim Belluco.

O treinador chega com o objetivo de tirar o Brasil da zona de rebaixamento. O time xavante está na 18ª colocação, com 12 pontos, um a menos do que o Cruzeiro, o primeiro fora da degola.

O Brasil volta a campo neste sábado, às 19h, no estádio Bento Freitas, pela 15ª rodada da Série B. No entanto, ele deve assumir a equipe apenas no confronto contra o Guarani, na sexta-feira, às 19h, no Brinco de Ouro da Princesa.

Cléber Gaúcho é o novo técnico do Brasil de Pelotas

PRESSÃO!

De forma estranha e até mesmo antiética, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Novelletto Neto, forçou a diretoria do clube de Pelotas contratar Bolívar, que vinha trabalhando no Santa Cruz e que na temporada passada foi treinador do Vila Nova. No entanto, a diretoria xavante optou por acertar com Cléber Gaúcho.

MAIS DE CLÉBER GAÚCHO

Cléber Gaúcho tem 47 anos e é identificado com o Brasil de Pelotas, tendo atuado como volante entre os anos de 1993 e 1995. Fez carreira no XV de Piracicaba, onde foi treinador em três oportunidades.

Ele já comandou também clubes como Grêmio Anápolis, Velo Clube, Sertãozinho, Rio Verde-GO, Santo André, dentre outros.

​