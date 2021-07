Série B: Brasil de Pelotas sonda técnico campeão Goiano em 2021

Pelotas, RS, 29 (AFI) – Horas após demitir Cláudio Tencati, o Brasil de Pelotas já está no mercado atrás de um novo treinador para o Campeonato Brasileiro da Série B. E um dos nomes que foram sondados é o de Cléber Gaúcho, campeão Goiano de 2021 com o Grêmio Anápolis. A informação é o repórter Marcelo Prestes, da Rádio Universidade de Pelotas.

Cléber Gaúcho foi campeão Estadual no primeiro semestre, levando o time de Anápolis ao inédito título. Sua campanha rendou inúmeros elogios e foi lembrada por alguns dirigentes gaúchos nos bastidores. Apesar disso, o seu nome ainda divide opiniões, não sendo formalizada qualquer proposta oficial.

Curiosamente, o treinador encerrou sua carreira como jogador profissional justamente no Brasil de Pelotas, em 2010. Desde então estuou e tornou-se técnico, acumulando passagens por XV de Piracicaba, Velo Clube, Sertãozinho e Trindade-GO.

Atualmente ele está residindo em Piracicaba, no interior de São Paulo.

Na beira da zona de rebaixamento, o Brasil de Pelotas somou apenas 12 pontos nas 14 primeiras rodadas. A mesma pontuação tem Ponte Preta, Londrina e Cruzeiro, que estão no Z4.

No sábado, o Xavante busca a reabilitação contra o Sampaio Corrêa, às 19 horas, no Bento Freitas, pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro.